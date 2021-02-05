Адвоката в Актау приговорили к лишению свободы

Каршига Кушкинов. Фото из социальных сетей
Виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве признали адвоката Каршигу Кушкинова.
- Актауский городской суд 25 января приговорил его к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью, - добавил Данияр Бигайдаров.
В пресс-службе областного суда добавили, что приговор в отношении Каршиги Кушкинова не вступил в законную силу.
Напомним, Каршига Кушкинов защищал интересы жителя Актау Ерасыла Карачулакова, который в январе 2020 года заявил, что сотрудники полиции избили его до потери почки. Спустя больше полгода Ерасылу Карачулакову удалось с помощью экспертизы доказать, что почку ему отбили полицейские РОВД Мунайлинского района.
По истечении месяца после того как Ерасылу Карачулакову вместе с адвокатом удалось доказать неправомерные действия сотрудников полиции, стало известно, что в регионе задержаны адвокат и организаторы притона. Антикоррупционная служба по данному факту сообщала, что при передаче денежных средств в размере двух миллионов тенге за совершение мошенничества и подстрекательства к даче взятки задержан адвокат Мангистауской областной коллегии адвокатов. Однако личные данные подозреваемых ведомство не назвало, ссылаясь на интересы следствия.
- Актауский городской суд 25 января приговорил его к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью, - добавил Данияр Бигайдаров.
В пресс-службе областного суда добавили, что приговор в отношении Каршиги Кушкинова не вступил в законную силу.
Напомним, Каршига Кушкинов защищал интересы жителя Актау Ерасыла Карачулакова, который в январе 2020 года заявил, что сотрудники полиции избили его до потери почки. Спустя больше полгода Ерасылу Карачулакову удалось с помощью экспертизы доказать, что почку ему отбили полицейские РОВД Мунайлинского района.
По истечении месяца после того как Ерасылу Карачулакову вместе с адвокатом удалось доказать неправомерные действия сотрудников полиции, стало известно, что в регионе задержаны адвокат и организаторы притона. Антикоррупционная служба по данному факту сообщала, что при передаче денежных средств в размере двух миллионов тенге за совершение мошенничества и подстрекательства к даче взятки задержан адвокат Мангистауской областной коллегии адвокатов. Однако личные данные подозреваемых ведомство не назвало, ссылаясь на интересы следствия.