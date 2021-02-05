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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 2164

Адвоката в Актау приговорили к лишению свободы

Адвоката Каршигу Кушкинова признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Об этом на брифинге сообщил Данияр Бигайдаров, следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции. В пресс-службе Мангистауского областного суда отметили, что приговор не вступил в законную силу.

Каршига Кушкинов. Фото из социальных сетей
Виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве признали адвоката Каршигу Кушкинова.

- Актауский городской суд 25 января приговорил его к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью, - добавил Данияр Бигайдаров.

В пресс-службе областного суда добавили, что приговор в отношении Каршиги Кушкинова не вступил в законную силу.

Напомним, Каршига Кушкинов защищал интересы жителя Актау Ерасыла Карачулакова, который в январе 2020 года заявил, что сотрудники полиции избили его до потери почки. Спустя больше полгода Ерасылу Карачулакову удалось с помощью экспертизы доказать, что почку ему отбили полицейские РОВД Мунайлинского района.

По истечении месяца после того как Ерасылу Карачулакову вместе с адвокатом удалось доказать неправомерные действия сотрудников полиции, стало известно, что в регионе задержаны адвокат и организаторы притона. Антикоррупционная служба по данному факту сообщала, что при передаче денежных средств в размере двух миллионов тенге за совершение мошенничества и подстрекательства к даче взятки задержан адвокат Мангистауской областной коллегии адвокатов. Однако личные данные подозреваемых ведомство не назвало, ссылаясь на интересы следствия.



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Комментарии ( 2 )

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WEL (Посетители) Сегодня, 17:43
Да очень сомнительный чел,вёл одно важное 100% дело 1,5 года,и так его не закончил,и в итоге мошеник,согласно статьи spasibo были у меня предположения сговора с его стороны umnik !
 
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  • motor
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 16:37
Поплатился получается за свою деятельность адвокатскую
 
 

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