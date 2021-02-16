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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 2628

Автомобиль перевернулся в 29А микрорайоне Актау

Водитель не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Дорожный инцидент произошёл сегодня, 16 февраля, примерно в 12:05, в 29А микрорайоне, напротив автосервиса «Аргымак». Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау «Сункар-10».

- Водитель автомашины Toyota Cоrolla не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. На водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 620 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Пострадавших нет, - отметили в полиции региона.





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Комментарии ( 2 )

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  • Сухов.
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:56
Цитата: n92
вот как можно не справится с управлением на ровной, не скользкой дороге? еще и перевернуть машину.

Можно!...Он забыл что!, едет не на ишаке.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • alixah
  • kostya_aktau
  • Жанар
 n92 (Посетители) Сегодня, 19:30
вот как можно не справится с управлением на ровной, не скользкой дороге? еще и перевернуть машину...сидел наверно в телефоне...хорошо что никого не задел!
 
 

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