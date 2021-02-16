Автомобиль перевернулся в 29А микрорайоне Актау





Дорожный инцидент произошёл сегодня, 16 февраля, примерно в 12:05, в 29А микрорайоне, напротив автосервиса «Аргымак». Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау «Сункар-10».- Водитель автомашины Toyota Cоrolla не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. На водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 620 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Пострадавших нет, - отметили в полиции региона.