Пассажир скончался на месте: Появились подробности аварии в промышленной зоне Актау

Фото предоставлено пользователем Сети
В ходе аварии, которая произошла 26 февраля возле здания товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «СП Caspi Bitum», погиб пассажир.
Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, авария произошла с участием автомобилей марки Honda Odyssey и Ford F-350.
- Пассажир автомашины Honda Odyssey скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.
Известно, что по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент расследование продолжается.
Для справки:
Напомним, 26 февраля очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии неподалёку от завода пластических масс в промышленной зоне Актау.
Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, авария произошла с участием автомобилей марки Honda Odyssey и Ford F-350.
- Пассажир автомашины Honda Odyssey скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.
Известно, что по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент расследование продолжается.
Для справки:
Напомним, 26 февраля очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии неподалёку от завода пластических масс в промышленной зоне Актау.