«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Марта
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.87 KZT
  • €1 = 508.04 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 2736

Пассажир скончался на месте: Появились подробности аварии в промышленной зоне Актау

Смерть пассажира в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в промзоне Актау подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пользователем Сети
В ходе аварии, которая произошла 26 февраля возле здания товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «СП Caspi Bitum», погиб пассажир.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, авария произошла с участием автомобилей марки Honda Odyssey и Ford F-350.

- Пассажир автомашины Honda Odyssey скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.

Известно, что по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент расследование продолжается.

Для справки:
 Показать / Скрыть текст


Напомним, 26 февраля очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии неподалёку от завода пластических масс в промышленной зоне Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • GIBSON.SG
  • kostya_aktau
  • tolk
  • alixah
  • Oraz
  • ctrl
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:43
Появились подробности аварии в промышленной зоне Актау - что за заголовок?! какие подробности ?))
написали бы лучше заголовок "напомним про аварию"...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика