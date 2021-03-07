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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:29

Просмотров: 944

Житель Актау повис с 8 этажа: полиция рассказала детали инцидента

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент спровоцировала семейная ссора.

Кадр видео
Информация об инциденте поступила на пульт дежурного «102» 7 марта в 02:10. Звонивший рассказал, что мужчина пытается спрыгнуть с 8 этажа галерейного дома в 13 микрорайоне.

На место выехал наряд полиции БПП МПС УП Актау. До приезда полицейских мужчину вытащили неравнодушные соседи. Выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении.

- Он поругался с женой и грозился спрыгнуть с этажа. Сотрудники полиции доставили супружескую пару в отдел. Глава семейства утверждает, что на самом деле хотел напугать свою жену и не собирался прыгать. С ним проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.


Напомним, ранее появилось видео с мужчиной, который в нижнем белье повис с 8 этажа.




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Комментарии ( 3 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 21:55
Не раз говорил что жизнь это самое ценное.многие не понимают этого.еше и бухой значит герой жену хотел напугать а если бы сорвался помер или инвалид..еше и соседей напугал позор ему.
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:43
Надо было уже прыгнуть , че мозги парят. Че за цирк. Это что единственное что пришло в голову. Методом шантажа и дебилизма контролировать жену. Ситуацию не знаю и честно говоря знать не хочу.
Просто понятно что мужик ещё тот. Устроил цирк.
Поди потом ещё в ментовке говорил типо я не собирался нечего плохого.
Люди такого типо либо вообще не пить либо потом не кто не успеет прийти на так называемую "не нужную " помощь.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 20:56
Надо было не профилактическую беседу, а профилактический пендаль дать ему, что бы народ не будоражил по пустякам со своей личной жизнью.
 
 

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