Житель Актау повис с 8 этажа: полиция рассказала детали инцидента

- Он поругался с женой и грозился спрыгнуть с этажа. Сотрудники полиции доставили супружескую пару в отдел. Глава семейства утверждает, что на самом деле хотел напугать свою жену и не собирался прыгать. С ним проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.

Информация об инциденте поступила на пульт дежурного «102» 7 марта в 02:10. Звонивший рассказал, что мужчина пытается спрыгнуть с 8 этажа галерейного дома в 13 микрорайоне.На место выехал наряд полиции БПП МПС УП Актау. До приезда полицейских мужчину вытащили неравнодушные соседи. Выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении.Напомним, ранее появилось видео с мужчиной , который в нижнем белье повис с 8 этажа.