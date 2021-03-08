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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 873

Назвали возможную причину возгорания в Мангистауской областной больнице

К возгоранию могло привести короткое замыкание в электроцепи. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В управлении здравоохранения региона назвали возможную причину возгорания в Мангистауской областной больнице.

По предварительным данным, к нему могло привести короткое замыкание в электроцепи.

Назвали возможную причину возгорания в Мангистауской областной больнице

Назвали возможную причину возгорания в Мангистауской областной больнице


- Данный инцидент был ликвидирован работниками больницы, которые обесточили электричество до приезда пожарных. В ходе происшествия никто из медицинского персонала и пациентов не пострадал. Медучреждение продолжает работу в штатном режиме. Перевод больных в другие блоки не планируется, - добавили в пресс-службе управления здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские Актау потушили пожар в больнице.



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