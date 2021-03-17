Доведение до самоубийства: В полиции выдвинули новую версию произошедшего в 13 микрорайоне Актау

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- 10 марта в 12:00 часов на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне возле 42 дома обнаружен труп мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.