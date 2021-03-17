Доведение до самоубийства: В полиции выдвинули новую версию произошедшего в 13 микрорайоне Актау

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Родственники погибшего мужчины, чье тело без признаков жизни обнаружили возле дома №42 в 13 микрорайоне, сообщили, что он звал о помощи.
Они отрицают факт самоубийства и считают, что его вытолкнули из окна четвертого этажа. На оконной раме и на внешнем блоке кондиционера остались его отпечатки с кровью.
- Он любил себя и любил свою жизнь. Почти не в чем не нуждался, - говорят родственники о погибшем.
В департаменте полиции региона предоставили новую информацию по данному делу.
Напомним, ранее сообщалось, что тело мужчины без признаков жизни обнаружили 10 марта в 13 микрорайоне Актау.
Они отрицают факт самоубийства и считают, что его вытолкнули из окна четвертого этажа. На оконной раме и на внешнем блоке кондиционера остались его отпечатки с кровью.
Видео пользователя Сети.
- Он любил себя и любил свою жизнь. Почти не в чем не нуждался, - говорят родственники о погибшем.
В департаменте полиции региона предоставили новую информацию по данному делу.
- 10 марта в 12:00 часов на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне возле 42 дома обнаружен труп мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что тело мужчины без признаков жизни обнаружили 10 марта в 13 микрорайоне Актау.
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