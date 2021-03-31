Пострадавших в аварии на трассе Актау-Жанаозен доставили в больницу

Кадр из видеоматериала
Авария на 47 километре трассы Актау-Жанаозен произошла вчера, 30 марта. Ранее сообщалось, что это ДТП случилось на дороге из Актау в Жетыбай.
- Водитель автомашины «Ваз 2117», не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Nexia Ravon. В результате столкновения «Ваз 2117» по инерции совершил столкновение с железным ограждением, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Сотрудники полиции сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия ведётся расследование. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Информация о точном количестве пострадавших и характере травм пока уточняется.
Напомним, об аварии с пострадавшими стало известно вчера, 30 марта.
- Водитель автомашины «Ваз 2117», не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Nexia Ravon. В результате столкновения «Ваз 2117» по инерции совершил столкновение с железным ограждением, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Сотрудники полиции сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия ведётся расследование. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Информация о точном количестве пострадавших и характере травм пока уточняется.
Напомним, об аварии с пострадавшими стало известно вчера, 30 марта.
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