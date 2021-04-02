Дело о хищении денег при благоустройстве памятника «Урочище Акмыш» передано в суд

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Антикоррупционная служба по Мангистауской области окончила досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя ГУ «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник» управления культуры, развития языков и архивного дела области» и директора ТОО.
- Они совершили хищение денежных средств, направленных на благоустройство природного памятника «Урочище Акмыш», что привело к ущербу государству в размере 7 420 200 тенге, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Ранее сообщалось о том, что обвиняемые в хищении бюджетных средств дали признательные показания.
- Они совершили хищение денежных средств, направленных на благоустройство природного памятника «Урочище Акмыш», что привело к ущербу государству в размере 7 420 200 тенге, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Ранее сообщалось о том, что обвиняемые в хищении бюджетных средств дали признательные показания.
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