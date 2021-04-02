«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.91 KZT
  • €1 = 501.15 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 406

Дело о хищении денег при благоустройстве памятника «Урочище Акмыш» передано в суд

Фигуранты дела о хищении денег при благоустройстве памятника «Урочище Акмыш» причинили ущерб государству в размере 7 420 200 тенге. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Иллюстративное фото
Антикоррупционная служба по Мангистауской области окончила досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя ГУ «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник» управления культуры, развития языков и архивного дела области» и директора ТОО.

- Они совершили хищение денежных средств, направленных на благоустройство природного памятника «Урочище Акмыш», что привело к ущербу государству в размере 7 420 200 тенге, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемые в хищении бюджетных средств дали признательные показания.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика