В Мангистау похитили деньги на благоустройство памятника «Урочище Акмыш»

- В отношении исполняющего обязанности руководителя Мангистауского государственного историко-культурного заповедника и директора подрядного ТОО начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается. По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины, - сообщили в ведомстве.

Похищенные денежные средства, как отметили в ведомстве, направлялись на благоустройство памятника «Урочище Акмыш».О сумме ущерба не сообщается.