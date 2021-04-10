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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 766

31 новый случай COVID-19 зафиксировали в Мангистау

За сутки в регионе зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото из доступных источников
В Казахстане за прошедшие 24 часа выявили 2734 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, 31 из которых - в Мангистауской области.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 4659 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4119 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Мангистау вошел в «желтую» зону по заболеваемости COVID-19.



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Комментарии ( 4 )

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-3
  • babe
  • 302847066
  • Maximus
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • крякозя́бр
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:26
Цитата: 302847066
И не надо нагонять страхов, живите, и радуйтесь жизни.

А если кого то госпитализируют и подтвердят диагноз вы компенсируете и оплатите все расходы? Или только советы без ответственности? Просто интересно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Maximus
 302847066 (Посетители) Сегодня, 12:04
Aleksa-N,Сезонные ОРВи, все с соплями, почти поголовно, переменчивая погода, было, есть, и будет. И не надо нагонять страхов, живите, и радуйтесь жизни.
 
-4
  • babe
  • 302847066
  • rastolkuy
  • Maximus
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • master_kz
  • Ohotnik
  • крякозя́бр
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 10:31
Вот они мартовские праздники, шатания по гостям и поцелуйчики с родственниками. Верят или не верят люди, болезнь существует, и когда заболеешь не ясно какой медик будет тебя лечить. Тут просто простыть страшно. Вон на работе : "Ой опять родственники были 40 человек". Зачем? stena Конечно хорошо чтить традиции и поддерживать их, но просят людей, пожалуйста, будьте осторожнее. На автобусе, если здоровье позволяет и время лишний раз не ездите.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-5
  • babe
  • 302847066
  • Каспийский
  • rastolkuy
  • Maximus
 Не поддерживаю Поддерживаю
Red1 (Посетители) Сегодня, 10:19
Очень скоро мы окажемся в красной зоне , мы сами не хотим соблюдать меры безопасности, дело даже не в том что ковид19 так страшен по сути , он страшен своими последствиями ...бьёт по молодёжи- бесплодие , бьёт по мозгам - люди психический становятся инвалидами - отсюда такой процент разводов ! Это коварная дрянь , очень коварная, берегите себя и ваших близких.
 
 

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