31 новый случай COVID-19 зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото из доступных источников
В Казахстане за прошедшие 24 часа выявили 2734 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, 31 из которых - в Мангистауской области.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 4659 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4119 пациентов.
Напомним, ранее сообщалось, что Мангистау вошел в «желтую» зону по заболеваемости COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 4659 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4119 пациентов.
Напомним, ранее сообщалось, что Мангистау вошел в «желтую» зону по заболеваемости COVID-19.