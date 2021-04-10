Мангистауским медикам пришлось через суд добиваться «ковидных» надбавок

Иллюстративное фото с сайта informburo.kz
В целях финансовой поддержки работников сферы здравоохранения, задействованных в борьбе с коронавирусом, государство выделило денежные средства и в законодательном порядке установило размеры надбавок к заработной плате медработников.
Однако не все из медицинских работников получили обещанную надбавку.
- В суд обратились несколько медицинских работников противотуберкулезного диспансера. Им не выплатили денежные средства со стороны Мангистауской областной больницы в полном объеме. Суд принял решение в пользу медработников, обязав ответчика произвести выплату надбавок за их труд, - сообщили в пресс-службе суда.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что экономисты и бухгалтеры Мангистауской областной больницы получали «ковидные» надбавки вместо медиков.
Однако не все из медицинских работников получили обещанную надбавку.
- В суд обратились несколько медицинских работников противотуберкулезного диспансера. Им не выплатили денежные средства со стороны Мангистауской областной больницы в полном объеме. Суд принял решение в пользу медработников, обязав ответчика произвести выплату надбавок за их труд, - сообщили в пресс-службе суда.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что экономисты и бухгалтеры Мангистауской областной больницы получали «ковидные» надбавки вместо медиков.