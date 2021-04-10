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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 947

Мангистауским медикам пришлось через суд добиваться «ковидных» надбавок

Сотрудникам противотуберкулезного диспансера не выплатили обещанные из-за пандемии коронавируса надбавки к заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта informburo.kz
В целях финансовой поддержки работников сферы здравоохранения, задействованных в борьбе с коронавирусом, государство выделило денежные средства и в законодательном порядке установило размеры надбавок к заработной плате медработников.

Однако не все из медицинских работников получили обещанную надбавку.

- В суд обратились несколько медицинских работников противотуберкулезного диспансера. Им не выплатили денежные средства со стороны Мангистауской областной больницы в полном объеме. Суд принял решение в пользу медработников, обязав ответчика произвести выплату надбавок за их труд, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что экономисты и бухгалтеры Мангистауской областной больницы получали «ковидные» надбавки вместо медиков.



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Комментарии ( 2 )

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Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:17
Зато получает надбавку экономисты и бухгалтеры.Какого черта? Им че, закон, не действует?
 
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  • Абвгд
  • Ну Ну
  • илидия
  • Нурекен
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 10:37
Всю верхушку Мангистауской областной больницы снять с должностей, без права занимать высокие должности лет на 6-8. Вот тогда следующие может подумают, а стоит ли это делать. Глава больницы в другом городе взятками и откатами прославился, его сюда поставили. Гнать в шею.

Казахстан повяз в коррупции и разворовывании денег, и пока на верхушке сидят люди заинтересованные в отсасывании денег только себе в карман, народ так и будет беднеть, а верхушка богатеть. Ни медицины нормальной, ни школ, ни школьных программ.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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