В Мангистау зафиксировали 37 новых случаев заражения COVID-19

Иллюстративное фото с сайта агентства городских новостей «Москва»
За прошедшие сутки в Мангистау обнаружили 37 новых фактов инфицирования коронавирусом.
Информации о случаях выздоровления нет, согласно данным сайта coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 12 апреля, на территории Мангистау подтвердилось 4 726 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Информации о случаях выздоровления нет, согласно данным сайта coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 12 апреля, на территории Мангистау подтвердилось 4 726 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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