Дело о драке в пункте выдачи товаров в Актау передали в суд

Кадр с видеоролика
В Актауский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина, которого подозревают в учиненной драке в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries во втором микрорайоне. Момент конфликта удалось снять на видео очевидцам.
Гражданину выдвинули обвинения по статье 293 ч.2 п.2,3 Уголовного кодекса РК. Изначально в полиции было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Однако, как следует из материалов дела, его подозревают в неоднократном сопротивлении представителям власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка.
Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 15 апреля. Суд будет проходить в открытом режиме.
Напомним, в январе 2021 года в социальных сетях распространилось видео драки в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.
Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию.
Гражданину выдвинули обвинения по статье 293 ч.2 п.2,3 Уголовного кодекса РК. Изначально в полиции было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Однако, как следует из материалов дела, его подозревают в неоднократном сопротивлении представителям власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка.
Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 15 апреля. Суд будет проходить в открытом режиме.
Напомним, в январе 2021 года в социальных сетях распространилось видео драки в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.
Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию.
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