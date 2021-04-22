Деятельность филиала китайской компании в Актау заинтересовала антимонопольный орган

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Антимонопольный департамент региона начал расследование субъекта рынка, осуществляющего деятельность в сфере нефти.



Предварительно установлено, что организатор закупок - акционерное общество (АО) «КМК Мунай», ограничив доступ на товарный рынок или устранив с него других субъектов рынка, заключил договор с Актауским филиалом Пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан».



Расследование ведется по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан (антиконкурентные соглашения).



- Если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, а именно предусмотренного статьей 221 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Монополистическая деятельность»), то санкция предусматривает штраф в размере 3-5 процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Нарушителям также грозит конфискация монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности не более чем за один год, - пояснили в ведомстве.