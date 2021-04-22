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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:24

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Деятельность филиала китайской компании в Актау заинтересовала антимонопольный орган

Расследование начали в отношении Актауского филиала Пекинского общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Янгуантяньчуан», занимающегося нефтяным оборудованием. Об этом сообщили в антимонопольном департаменте Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта jimcdn.com
Антимонопольный департамент региона начал расследование субъекта рынка, осуществляющего деятельность в сфере нефти.

Предварительно установлено, что организатор закупок - акционерное общество (АО) «КМК Мунай», ограничив доступ на товарный рынок или устранив с него других субъектов рынка, заключил договор с Актауским филиалом Пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан».

Расследование ведется по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан (антиконкурентные соглашения).

- Если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, а именно предусмотренного статьей 221 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Монополистическая деятельность»), то санкция предусматривает штраф в размере 3-5 процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Нарушителям также грозит конфискация монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности не более чем за один год, - пояснили в ведомстве.



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