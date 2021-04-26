На трассе Актау-Акшукур произошла авария

Авария на трассе Актау-Акшукур произошла сегодня, 26 апреля, в 10:45.- Водитель автомашины Hummer совершил столкновение с автомобилем Mercedes Benz. В ходе происшествия пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе.Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.На водителя автомобиля Hummer составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.