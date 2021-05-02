56 нарушителей границы задержали морские пограничники





С 1 апреля 2021 года департаментами Пограничной службы КНБ Мангистауской и Атырауской областей проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия в акватории Каспия.Кампания нацелена на поддержание благоприятного режима плавания, пресечение браконьерской деятельности и охрану водных биологических ресурсов в акватории Каспийского моря.- Пограничниками задержано 56 нарушителей режима государственной границы, 85 нарушителей режима территориальных и внутренних вод. В ходе операции изъято 43 единицы плавательных средств различного водоизмещения, поднято и изъято более 220 километров сетей. Из браконьерских сетей выпущено более 420 рыб осетровых пород, более 11 040 рыб частиковых пород и 21 тюлень, - прокомментировал Ерсин Кайбуллин.Пограничниками предотвращен экономический ущерб на сумму свыше 820 миллионов тенге. На правонарушителей наложены административные штрафы на сумму более 3,5 млн. тенге. Со слов Ерсина Кайбуллина, мероприятия в акватории Каспия продолжаются.