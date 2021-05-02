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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:10

Просмотров: 457

56 нарушителей границы задержали морские пограничники

В ходе оперативно-профилактических мероприятий морские пограничники задержали 56 нарушителей государственной границы Казахстана. Из браконьерских сетей в море выпущено 11 640 штук рыбы и 21 тюлень. Об этом сообщил Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-центра департамента пограничной службы КНБ РК.

Возвращение в родную стихию. Фото и видео предоставлено Е.Кайбуллиным
С 1 апреля 2021 года департаментами Пограничной службы КНБ Мангистауской и Атырауской областей проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия в акватории Каспия.

Кампания нацелена на поддержание благоприятного режима плавания, пресечение браконьерской деятельности и охрану водных биологических ресурсов в акватории Каспийского моря.



- Пограничниками задержано 56 нарушителей режима государственной границы, 85 нарушителей режима территориальных и внутренних вод. В ходе операции изъято 43 единицы плавательных средств различного водоизмещения, поднято и изъято более 220 километров сетей. Из браконьерских сетей выпущено более 420 рыб осетровых пород, более 11 040 рыб частиковых пород и 21 тюлень, - прокомментировал Ерсин Кайбуллин.

Пограничниками предотвращен экономический ущерб на сумму свыше 820 миллионов тенге. На правонарушителей наложены административные штрафы на сумму более 3,5 млн. тенге. Со слов Ерсина Кайбуллина, мероприятия в акватории Каспия продолжаются.



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