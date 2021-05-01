Авария произошла на трассе Актау - Акшукур

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) зафиксировали на трассе Актау - Акшукур сегодня, 1 мая.- Водитель автомашины Toyota Camry совершил столкновение с грузовым автотранспортом Howo. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в пресс-службе.На данный момент сотрудники полиции проводят расследование происшествия.