Экс-главе управления здравоохранения Мангистау вынесли приговор

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Пресс-служба Актауского городского суда сообщает, что Жамал Жаманбаеву признали виновной по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями».
- Судом установлено, что, Жамал Жаманбаева, являясь руководителем управления здравоохранения Мангистауской области, действуя против установленных должностных обязанностей и ограничений, в августе 2020 года заключила договор с ТОО «Сentropharm» о закупе из одного источника шести передвижных рентгеновских аппаратов на сумму 222 000 000 тенге в связи с распространением инфекции «Covid-19» на территории республики. Для приобретения аппаратов к бюджетному плану на 2020 год была подготовлена бюджетная заявка по цене выше рыночной стоимости, в ходе которой областному маслихату было предложено выделить средства на приобретение медицинского оборудования, в результате чего решением городского маслихата данные средства были выделены, - сообщили в ведомстве.
Однако, в соответствии с требованиями материально-технического обеспечения государственных учреждений договор от областного департамента казначейства не прошёл регистрацию.
После этого Жамал Жаманбаева, как сообщают в суде, потребовала заключить договор с ТОО «Сentropharm» на закуп передвижных рентгеновских аппаратов из одного источника с директорами районных поликлиник с целью закупа через подведомственные медицинские учреждения.
- Таким образом, Ж. Жаманбаева нанесла государству ущерб на сумму 29 540 000 тенге, способствуя незаконному высокому закупу каждого передвижного рентгеновского аппарата. Подсудимая в ходе досудебного расследования признала вину, возместила причинённый ущерб, в связи с чем было заключено процессуальное соглашению о признании вины. В главном судебном разбирательстве подсудимая признала вину, не оспаривала относимость и допустимость собранных доказательств по материалам уголовного дела, - сообщает пресс-служба суда.
При назначении наказания суд принял наличие у осужденной несовершеннолетних детей, положительную характеристики, как обстоятельства, смягчающие её уголовную ответственность и наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
- Приговором суда Жаманбаева Ж. признана виновной по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК с назначением ей наказания в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - отметили в ведомстве.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жамал Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.
- Судом установлено, что, Жамал Жаманбаева, являясь руководителем управления здравоохранения Мангистауской области, действуя против установленных должностных обязанностей и ограничений, в августе 2020 года заключила договор с ТОО «Сentropharm» о закупе из одного источника шести передвижных рентгеновских аппаратов на сумму 222 000 000 тенге в связи с распространением инфекции «Covid-19» на территории республики. Для приобретения аппаратов к бюджетному плану на 2020 год была подготовлена бюджетная заявка по цене выше рыночной стоимости, в ходе которой областному маслихату было предложено выделить средства на приобретение медицинского оборудования, в результате чего решением городского маслихата данные средства были выделены, - сообщили в ведомстве.
Однако, в соответствии с требованиями материально-технического обеспечения государственных учреждений договор от областного департамента казначейства не прошёл регистрацию.
После этого Жамал Жаманбаева, как сообщают в суде, потребовала заключить договор с ТОО «Сentropharm» на закуп передвижных рентгеновских аппаратов из одного источника с директорами районных поликлиник с целью закупа через подведомственные медицинские учреждения.
- Таким образом, Ж. Жаманбаева нанесла государству ущерб на сумму 29 540 000 тенге, способствуя незаконному высокому закупу каждого передвижного рентгеновского аппарата. Подсудимая в ходе досудебного расследования признала вину, возместила причинённый ущерб, в связи с чем было заключено процессуальное соглашению о признании вины. В главном судебном разбирательстве подсудимая признала вину, не оспаривала относимость и допустимость собранных доказательств по материалам уголовного дела, - сообщает пресс-служба суда.
При назначении наказания суд принял наличие у осужденной несовершеннолетних детей, положительную характеристики, как обстоятельства, смягчающие её уголовную ответственность и наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
- Приговором суда Жаманбаева Ж. признана виновной по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК с назначением ей наказания в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - отметили в ведомстве.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жамал Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.