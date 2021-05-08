Полицейские Актау предотвратили попытку суицида

Инцидент произошел 7 мая в 17:12 часов.На пульт дежурного «102» поступил вызов от жительницы дома №61 в 3 микрорайоне. Женщина сообщила, что ее супруг собирается покончить жизнь самоубийством.- Прибыв на вызов, сотрудники полиции пытались попасть в квартиру, однако дверь была закрыта. Они услышали за ней крики женщины и детей. Спустя пару минут дверь в квартиру открылась, сотрудники полиции вошли и увидели мужчину, повесившегося на ремне. Они бросились к нему и вытащили его из петли. Причина, заставившая мужчину совершить данный поступок, остаётся неизвестной, - сказали в пресс-службе ведомства.Мужчину доставили в управление полиции Актау для дальнейшего разбирательства.