Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео

Фото предоставили в ДЧС региона.
Момент столкновения трех автомобилей попал на видео в Актау.
В результате столкновения все три автомобиля сгорели. Вызов в пожарную службу поступил 11 мая в 00:27. Ликвидирован пожар в 00:37.
В тушении пожара были задействованы две единицы техники.
Редакция ожидает информацию о состоянии пострадавших.
Напомним, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
В результате столкновения все три автомобиля сгорели. Вызов в пожарную службу поступил 11 мая в 00:27. Ликвидирован пожар в 00:37.
В тушении пожара были задействованы две единицы техники.
Редакция ожидает информацию о состоянии пострадавших.
Напомним, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.