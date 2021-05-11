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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 3093

Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео

В Актау столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото предоставили в ДЧС региона.
Момент столкновения трех автомобилей попал на видео в Актау.



В результате столкновения все три автомобиля сгорели. Вызов в пожарную службу поступил 11 мая в 00:27. Ликвидирован пожар в 00:37.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники.

Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео


Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео


Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео


Момент ночного ДТП с участием трёх автомашин в Актау попал на видео


Редакция ожидает информацию о состоянии пострадавших.

Напомним, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.



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Комментарии ( 3 )

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  • Око
  • Expert
 Павлович (Посетители) Сегодня, 11:02
В городе стало столько автомобилей, что скоро друг на друга будет ставить! От того и аварии подобные происходят практически ежедневно уже.

Запретить все российские, армянские авто нужно. По дорогам разрешить ездить только автомобилям на армянском учёте, прошедшим в нашей стране реальных техосмотр! Пока этого не будет - будет бардак. У авто из россии вообще нет ни страховок, в основном, ни техосмотра. Да и водители их никаких штрафов не боятся вовсе. Пора бы уже обязать владельцев либо ставить на учёт как положено, либо просить вон.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Око
  • lenin
  • Вован
  • Кинст
  • Expert
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:01
Гонялись ****. Лучшеб между собой столкнулись чем невиновных людей и технику угробили.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • lenin
  • Кинст
  • Expert
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 10:35
Как так можно тормозить и на встречку руль крутить? Хотя может и колодки только левого колеса сработали? А справа машина как шла так и проехала пешеходный переход не обращая внимание на пешехода
 
 

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