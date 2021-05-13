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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 1031

Труп мужчины обнаружили в Мунайлинском районе

В селе Мангистау Мунайлинского района обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
Очевидцы рассказали о скоплении патрульных машин возле здания больницы в селе Мангистау Мунайлинского района сегодня, 13 мая. В пресс-службе полиции сообщили, что на пульт дежурного районного отдела полиции поступил вызов о том, что обнаружен труп мужчины.

- На обнаруженном трупе не было признаков насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа и карета «Скорой помощи», - добавили в пресс-службе.

В полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу.


Видео очевидца



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