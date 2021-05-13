Труп мужчины обнаружили в Мунайлинском районе

Видео очевидца

Очевидцы рассказали о скоплении патрульных машин возле здания больницы в селе Мангистау Мунайлинского района сегодня, 13 мая. В пресс-службе полиции сообщили, что на пульт дежурного районного отдела полиции поступил вызов о том, что обнаружен труп мужчины.- На обнаруженном трупе не было признаков насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа и карета «Скорой помощи», - добавили в пресс-службе.В полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу.