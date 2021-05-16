Ребёнок упал в яму: В «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали инцидент

- Во время этих работ произошел порыв на теплосети у дома №53 в 13 микрорайоне. Работниками КЖСА были установлены ограждения и сигнальные ленты. Мальчик, играя, по неосторожности упал в яму. Претензий со стороны родителей нет. Из-за ограничения пока мы не можем посетить ребёнка в больнице, - объяснил руководитель КСЖА Бахыт Шапкан.

На предприятии сообщили, что мальчик упал не в канализационный колодец, а в яму. Сам инцидент произошёл не в 17, а в 13 микрорайоне, у дома №53.15 мая работники КЖСА совместно с ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводили гидравлические испытания.Напомним, состояние ребенка стабильное, он находится в отделении травматологии.