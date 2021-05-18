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В Сети появилось видео задержания гражданина Узбекистана в Актау.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что находившийся в розыске гражданин Республики Узбекистан Тажимуратов Бахтияр Казбекович был задержан сегодня, 18 мая, в торговом центре «Ардагер».
Напомним, при водворении в изолятор временного содержания (ИВС) управления полиции (УП) Актау 17 мая Тажимуратов Бахтияр сбежал с контрольно-пропускного пункта и скрылся в неизвестном направлении.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что находившийся в розыске гражданин Республики Узбекистан Тажимуратов Бахтияр Казбекович был задержан сегодня, 18 мая, в торговом центре «Ардагер».
Напомним, при водворении в изолятор временного содержания (ИВС) управления полиции (УП) Актау 17 мая Тажимуратов Бахтияр сбежал с контрольно-пропускного пункта и скрылся в неизвестном направлении.