Автомобиль перевернулся на трассе Кендерли-Жанаозен

Авария на трассе Кендерли-Жанаозен произошла сегодня, 31 мая, в 02:00 часов.- Водитель автомашины Mercedes Benz не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в пресс-службе департамента.В полиции уточнили, что пострадавшего доставили в городскую больницу.- В настоящий момент идет расследование происшествия, - добавили в пресс-службе.