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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 952

Автомобиль перевернулся на трассе Кендерли-Жанаозен

На дороге Кендерли-Жанаозен произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Иллюстративное фото из открытых источников
Авария на трассе Кендерли-Жанаозен произошла сегодня, 31 мая, в 02:00 часов.

- Водитель автомашины Mercedes Benz не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в пресс-службе департамента.

В полиции уточнили, что пострадавшего доставили в городскую больницу.

- В настоящий момент идет расследование происшествия, - добавили в пресс-службе.




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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 14:34
babe,

Ну на Риксос ведь хорошая.
Там и надо ездить))
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:15
Дорога Киндерли - Узень в крайне ужасном состоянии, к тому же очень узкая, одно не верное движение и лобовое или(и) в кювете. Связи там нет, помощь прийдется ждать долго.
 
 

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