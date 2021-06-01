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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 47

Деньги в конверте и парфюм оставила женщина в Мангистауском областном суде

По факту оставления в здании суда денежных средств ведутся следственные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Кадр видео
В Сети появилось видео денежной посылки, предназначенной для судьи Мангистауского областного суда.



В пресс-службе суда рассказали, что сегодня, 1 июня, в 9:58 неизвестная женщина, придя в здание Мангистауского областного суда, уточнила как пройти к судье этого суда Бастаубаеву Г.Б. Посетительнице был разъяснен запрет не процессуального контакта с судьей. Однако она оставила в канцелярии пакет для передачи его судье и, ничего не объясняя, удалилась.

- В пакете были обнаружены денежные средства и коробка белого цвета, перевязанная лентой. Специалист канцелярии обратился к сотруднику отдела внутренней безопасности суда, а он, в свою очередь, составил акт об обнаружении денежных средств. Вызвана следственно-оперативная группа департамента полиции по Мангистауской области, - сообщили в ведомстве.

При осмотре пакета следственно-оперативной группой изъяты 26 купюр номиналом 10 000 тенге и две купюры номиналом 20 000 тенге. Общая сумма – 300 000 тенге.

- Спецподразделением «Арлан» департамента полиции по Мангистауской области проведен осмотр коробки на обнаружение взрывного устройства. В нем обнаружена импортная парфюмерия. Осмотр произведен с применением видеофиксации. С камер видеонаблюдения суда были изъяты видеозаписи, - отметили в пресс-службе суда.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Проводятся следственные мероприятия.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 ksero (Посетители) Сегодня, 16:41
Когда то слово "импортная" означало качество. Сейчас все вещи импортные
 
 

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