Деньги в конверте и парфюм оставила женщина в Мангистауском областном суде

В Сети появилось видео денежной посылки, предназначенной для судьи Мангистауского областного суда.В пресс-службе суда рассказали, что сегодня, 1 июня, в 9:58 неизвестная женщина, придя в здание Мангистауского областного суда, уточнила как пройти к судье этого суда Бастаубаеву Г.Б. Посетительнице был разъяснен запрет не процессуального контакта с судьей. Однако она оставила в канцелярии пакет для передачи его судье и, ничего не объясняя, удалилась.- В пакете были обнаружены денежные средства и коробка белого цвета, перевязанная лентой. Специалист канцелярии обратился к сотруднику отдела внутренней безопасности суда, а он, в свою очередь, составил акт об обнаружении денежных средств. Вызвана следственно-оперативная группа департамента полиции по Мангистауской области, - сообщили в ведомстве.При осмотре пакета следственно-оперативной группой изъяты 26 купюр номиналом 10 000 тенге и две купюры номиналом 20 000 тенге. Общая сумма – 300 000 тенге.- Спецподразделением «Арлан» департамента полиции по Мангистауской области проведен осмотр коробки на обнаружение взрывного устройства. В нем обнаружена импортная парфюмерия. Осмотр произведен с применением видеофиксации. С камер видеонаблюдения суда были изъяты видеозаписи, - отметили в пресс-службе суда.Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Проводятся следственные мероприятия.