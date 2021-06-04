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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 19:52

Просмотров: 3236

Ограбившим инкассаторов в Жанаозене вынесли приговор

Трое подсудимых, один из которых сам работал инкассатором в Жанаозене, получили по 10 и 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Кадр видео
Трое подсудимых обвинялись в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статья 192 УК).

- Судом установлено, что один из подсудимых с 2014 года работал инкассатором в филиале ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Наlyk Инкассация» в Жанаозене.

В ноябре 2020 года у него возник умысел о хищении денежных средств, перевозимых транспортными средствами ТОО, путем совершения нападения на инкассаторов. После чего, сообщив двум знакомым о своем преступном плане, он договорился с ними о совершении преступного деяния, - сообщили в пресс-службе суда.

Ограбление автомобиля инкассатора с деньгами мужчины совершили 3 декабря 2020 года, заменив регистрационный знак на своей машине на поддельный номер.

- В 18:34, в тот момент, когда инкассация подъехала к зданию и инкассаторы вошли в банк, один из подсудимых подошел к машине инкассатора и напал на водителя со столовым ножом. В это время другие двое похитили из салона автомобиля три мешка инкассации с денежными средствами и погрузили в свой автомобиль. Водитель автомобиля оказал им активное сопротивление и несколько раз выстрелил из табельного пистолета. Но подозреваемые, забрав деньги, скрылись с места происшествия, - сообщили в суде.

В результате преступной деятельности подсудимых инкассационной компании причинен имущественный ущерб на сумму 73 702 076 тенге.

- Подсудимые на предварительном следствии просили назначить легкое наказание, учитывая, что они вернули похищенные средства, признали свою вину и искренне раскаялись, а также имеют несовершеннолетних детей. Но суд признал всех троих виновными в совершении преступления, так как вина подсудимых установлена путем всестороннего, полного и объективного исследования доказательств в ходе судебного следствия, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговором суда один из подсудимых получил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 3 месяца, а еще двое – сроком на 10 лет 6 месяцев.

Напомним, видео с нападением на инкассаторов в Жанаозене появилось в Сети.



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