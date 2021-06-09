«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Июня
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.72 KZT
  • €1 = 520.17 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:28

Просмотров: 141

Пьяный пассажир устроил драку с инспекторами в Актау: Полиция разъяснила причину остановки

Новость о драке пассажира легкового автомобиля с дорожными инспекторами вызвала возмущения со стороны пользователей Сети. В пресс-службе департамента полиции региона подробно прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
Пользователи были возмущены комментарием полиции о том, что водитель не имел при себе страхового полиса, так как по закону сейчас достаточно иметь с собой лишь удостоверение личности.

В департаменте полиции это подтвердили.

Данного водителя Lada Priora, у которого не оказалось страховки вообще, полицейские остановили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» для проверки документов.

- После проверки по базе на планшете по номеру ИИН выяснилось, что у водителя вообще отсутствует страховой полис. Полицейские согласно закону оформили на данного нарушителя протокол по части 2 статьи 230 Кодекса об административных правонарушениях РК, - дополнили в ведомстве.


Напомним, инцидент произошёл вечером 8 июня в 21:30 в 1 микрорайоне.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика