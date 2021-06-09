Пьяный пассажир устроил драку с инспекторами в Актау: Полиция разъяснила причину остановки

- После проверки по базе на планшете по номеру ИИН выяснилось, что у водителя вообще отсутствует страховой полис. Полицейские согласно закону оформили на данного нарушителя протокол по части 2 статьи 230 Кодекса об административных правонарушениях РК, - дополнили в ведомстве.

Пользователи были возмущены комментарием полиции о том, что водитель не имел при себе страхового полиса, так как по закону сейчас достаточно иметь с собой лишь удостоверение личности.В департаменте полиции это подтвердили.Данного водителя Lada Priora, у которого не оказалось страховки вообще, полицейские остановили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» для проверки документов.Напомним, инцидент произошёл вечером 8 июня в 21:30 в 1 микрорайоне.