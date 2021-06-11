Дело о драке в пункте выдачи товаров в Актау приостановили

Фото из архива Lada.kz
Актауский городской суд приостановил дело о драке в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries во 2 микрорайоне. Инцидент произошёл полгода назад, однако до сих пор потерпевшая и подозреваемый ни разу не встретились в суде.
- Подозреваемый не явился на судебное заседание. В связи с этим было решено объявить его в розыск, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Гражданину выдвинули обвинения по статье 293 ч.2 п.2,3 Уголовного кодекса РК. Изначально в полиции было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Однако, как следует из материалов дела, его подозревают в неоднократном сопротивлении представителям власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка.
Напомним, в январе 2021 года в социальных сетях распространилось видео драки в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.
Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. Момент конфликта удалось снять на видео очевидцам.
- Подозреваемый не явился на судебное заседание. В связи с этим было решено объявить его в розыск, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Гражданину выдвинули обвинения по статье 293 ч.2 п.2,3 Уголовного кодекса РК. Изначально в полиции было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Однако, как следует из материалов дела, его подозревают в неоднократном сопротивлении представителям власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка.
Напомним, в январе 2021 года в социальных сетях распространилось видео драки в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.
Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. Момент конфликта удалось снять на видео очевидцам.