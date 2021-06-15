Полиция Мангистау: Признаков насильственной смерти на погибшем в автоЦОНе не обнаружено

Фото из архива Lada.kz
По данным ведомства, 14 июня 2021 года на пульт дежурного оператора «102» полиции Актау поступил вызов о том, что в одном из ангаров специализированного центра обслуживания населения был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.
- Данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Актау. В данный момент проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции региона.
Напомним, погибший являлся садовником автоЦОНа.
- Данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Актау. В данный момент проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции региона.
Напомним, погибший являлся садовником автоЦОНа.
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