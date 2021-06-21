ДТП в Актау: Очевидцы помогли поставить опрокинувшийся внедорожник на колеса

Авария между 11 и 14 микрорайонами Актау произошла сегодня, 21 июня, в 19:00. ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения.Во время дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей опрокинулся набок. Очевидцы помогли поставить машину на колеса.Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию о происшествии.