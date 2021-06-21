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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:17

Просмотров: 3109

ДТП в Актау: Очевидцы помогли поставить опрокинувшийся внедорожник на колеса

Автомобильная авария произошла между 11 и 14 микрорайонами Актау. Прохожие запечатлели на видео, как очевидцы происшествия помогли поставить на колеса опрокинувшийся внедорожник.

Кадр из видеоматериала
Авария между 11 и 14 микрорайонами Актау произошла сегодня, 21 июня, в 19:00. ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения.




Во время дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей опрокинулся набок. Очевидцы помогли поставить машину на колеса.



Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию о происшествии.



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Комментарии ( 9 )

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diger (Посетители) Сегодня, 23:30
Василий Кравчук,Не лучший вариант светофор, на кольце. Что будет в час пик, да и вообще,даже трудно вообразить.
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 23:20
опасное пересечение - там уже пора светофор поставить, сколько таких аварий уже там было unsmile
 
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marchali (Посетители) Сегодня, 22:37
Машина асфальтного цвета таких плохо видно. Они незаметные в дороге.
Не покупайте машину асфальтного цвета.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 22:09
Недавно мне днём, так чуть не вьехали, когда поднимался снизу My Webpage
 
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  • tolk
  • Исатай
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 21:38
в следующий раз водила внедорожника будет смотреть по сторонам, а не мух считать.
какие ещё нужны подробности, на видео всё итак понятно.
 
-1
  • diger
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  • tolk
  • marchali
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 21:37
Я так понял виноват внедорожник?
 
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  • Apmaxa
  • diger
  • tolk
  • Ирон
  • Исатай
  • Юрий Спассков
  • Василий Кравчук
 Имярек (Посетители) Сегодня, 21:12
Видео с автобуса вообще Агонь. Автору оскара!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Банкир
  • tolk
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:52
Белый не пропустил чёрного. #Black_lives_matter
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 20:42
Люди будьте внимательнее!
 
 

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