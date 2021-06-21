Полиция сообщила подробности ДТП с внедорожником в Актау

Кадр из видеоматериала
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что авария произошла на дороге между 9, 10 и 11 микрорайонами.
- Водитель автомашины Mitsubishi Pajero не уступил главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry, - добавили в ведомстве.
В настоящий момент идет расследование происшествия. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
Напомним, сегодня, 21 июня, очевидцы происшествия помогли поставить на колеса опрокинувшийся внедорожник.
- Водитель автомашины Mitsubishi Pajero не уступил главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry, - добавили в ведомстве.
В настоящий момент идет расследование происшествия. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
Напомним, сегодня, 21 июня, очевидцы происшествия помогли поставить на колеса опрокинувшийся внедорожник.
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