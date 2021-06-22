Девять человек госпитализированы после ДТП в Бейнеуском районе

Кадр из видеоматериала
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое случилось в Бейнеуском районе 20 июня, 10 человек получили травмы различной степени тяжести. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что их доставили в Бейнеускую центральную районную больницу, и девять человек госпитализированы.
- Среди пострадавших – четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Из Актау экстренно пригласили бригаду медицинской авиации в составе хирурга, нейрохирурга и реаниматолога. Двоих детей с сотрясением головного мозга и различными ушибами доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Медицинская авиация также доставила в Актау двух женщин 1993 и 1973 годов рождения, - рассказали в пресс-службе.
Представители управления добавили, что девочку 2011 года рождения, которая находится в реанимации в тяжёлом состоянии, планировали перевезти в Актау с помощью воздушного транспорта, но на данный момент её состояние ещё не нормализовалось. После переговоров с детскими врачами из Актау специалисты приняли решение пока воздержаться от перелёта.
- Беременной женщине 1997 года рождения провели кесарево сечение. Состояние матери и родившегося ребёнка оценивается как стабильное, - добавили в пресс-службе.
Остальные пациенты получают лечение в хирургическом отделении районной больницы, они находятся в состоянии средней тяжести. Им поставили различные диагнозы: закрытый перелом бедренных костей, множественные переломы костей таза, оскольчатый перелом костей голени, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, травматический и гемморагический шок.
Напомним, авария в Бейнеуском районе Мангистау произошла 20 июня.
- Среди пострадавших – четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Из Актау экстренно пригласили бригаду медицинской авиации в составе хирурга, нейрохирурга и реаниматолога. Двоих детей с сотрясением головного мозга и различными ушибами доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Медицинская авиация также доставила в Актау двух женщин 1993 и 1973 годов рождения, - рассказали в пресс-службе.
Представители управления добавили, что девочку 2011 года рождения, которая находится в реанимации в тяжёлом состоянии, планировали перевезти в Актау с помощью воздушного транспорта, но на данный момент её состояние ещё не нормализовалось. После переговоров с детскими врачами из Актау специалисты приняли решение пока воздержаться от перелёта.
- Беременной женщине 1997 года рождения провели кесарево сечение. Состояние матери и родившегося ребёнка оценивается как стабильное, - добавили в пресс-службе.
Остальные пациенты получают лечение в хирургическом отделении районной больницы, они находятся в состоянии средней тяжести. Им поставили различные диагнозы: закрытый перелом бедренных костей, множественные переломы костей таза, оскольчатый перелом костей голени, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, травматический и гемморагический шок.
Напомним, авария в Бейнеуском районе Мангистау произошла 20 июня.
Оставьте свой комментарий первым.