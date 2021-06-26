Полицейские и волонтёры Актау уничтожили 20 граффити с рекламой наркомагазинов

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности региона совместно с волонтёрами актауского филиала Лиги волонтёров Казахстана провели акцию «Стоп граффити».



- Это сделано в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который празднуется 26 июня. Мы закрасили более 20 граффити с интернет-адресами магазинов по продаже синтетических наркотиков. Помимо этого были уничтожены надписи с предложениями по участию в преступной схеме по сбыту наркотиков в роли «закладчиков», «курьеров» и «граффитчиков», - рассказали в пресс-службе ведомства.



Полицейские уничтожили и надписи, отправленные гражданами на номер горячей линии «WhatsApp» (8-777-289-54-80), с указанием фото и адресов месторасположения.