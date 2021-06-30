Тело утопленника нашли в Каспии - сообщают очевидцы

Фото из архива Lada.kz
По сообщению очевидцев, тело утонувшего мужчины нашли примерно в 100 метрах от места купания на набережной в 4 микрорайоне.
В свою очередь, спасатели пока не подтвердили данную информацию.
Lada.kz ожидает официальный комментарий по данному трагическому инциденту от спасателей региона.
По данным спасателей региона, вчера вечером, 29 июня, в 22:03 поступило сообщение от сотрудников полиции, что якобы в море, в запрещённом для купания месте - в 4 микрорайоне, необходима помощь мужчине.
Спасатели обнаружили на берегу вещи пропавшего 28-летнего жителя Актау и кредитную карту.
В свою очередь, спасатели пока не подтвердили данную информацию.
Lada.kz ожидает официальный комментарий по данному трагическому инциденту от спасателей региона.
По данным спасателей региона, вчера вечером, 29 июня, в 22:03 поступило сообщение от сотрудников полиции, что якобы в море, в запрещённом для купания месте - в 4 микрорайоне, необходима помощь мужчине.
Спасатели обнаружили на берегу вещи пропавшего 28-летнего жителя Актау и кредитную карту.
Оставьте свой комментарий первым.