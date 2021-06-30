Жилой дом горел в Жанаозене

Информация по данному факту поступила 29 июня в 21:57.Как установлено, загорелась крыша двухэтажного жилого дома и одной из комнат на втором этаже.На место происшествия были направлены четыре пожарные машины.Пострадавших нет.Площадь горения составила 150 квадратных метров. Общая площадь дома 350 квадратных метров.