Жилой дом горел в Жанаозене

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Информация по данному факту поступила 29 июня в 21:57.
Как установлено, загорелась крыша двухэтажного жилого дома и одной из комнат на втором этаже.
На место происшествия были направлены четыре пожарные машины.
Пострадавших нет.
Площадь горения составила 150 квадратных метров. Общая площадь дома 350 квадратных метров.
Как установлено, загорелась крыша двухэтажного жилого дома и одной из комнат на втором этаже.
На место происшествия были направлены четыре пожарные машины.
Пострадавших нет.
Площадь горения составила 150 квадратных метров. Общая площадь дома 350 квадратных метров.
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