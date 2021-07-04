Потасовка с полицейскими в Актау: Участников конфликта привлекли к ответственности

- При доставлении водителя автомашины на медицинское освидетельствование вмешались его знакомые и учинили потасовку с сотрудниками полиции, требуя отпустить правонарушителя. Все участники, запечатлённые на видео, привлечены к ответственности по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа), - сообщили в ведомстве.

Вставших на защиту водителя иномарки, который управлял машиной в пьяном виде, привлекли к административной ответственности.В соответствии с законодательством страны, неповиновение законным требованиям полицейского, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти влечёт административную либо уголовную ответственность.Напомним, момент потасовки сотрудников полиции с гражданскими лицами запечатлели на видео 1 июля в 3Б микрорайоне.