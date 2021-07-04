«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:41

Просмотров: 208

Потасовка с полицейскими в Актау: Участников конфликта привлекли к ответственности

На всех участников разборок со стражами порядка составлены протоколы, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Вставших на защиту водителя иномарки, который управлял машиной в пьяном виде, привлекли к административной ответственности.

- При доставлении водителя автомашины на медицинское освидетельствование вмешались его знакомые и учинили потасовку с сотрудниками полиции, требуя отпустить правонарушителя. Все участники, запечатлённые на видео, привлечены к ответственности по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа), - сообщили в ведомстве.


В соответствии с законодательством страны, неповиновение законным требованиям полицейского, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти влечёт административную либо уголовную ответственность.

Напомним, момент потасовки сотрудников полиции с гражданскими лицами запечатлели на видео 1 июля в 3Б микрорайоне.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:56
Так им и надо вступился теперь отвечай все по закону все прааельно
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика