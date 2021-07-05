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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 396

Видео с грязевым вулканом в Каспии опубликовали в МЧС Азербайджана

Подтвердилась версия о том, что взрыв на Каспии вызвало извержение грязевого вулкана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС Азербайджанской Республики
Пресс-служба МЧС Азербайджана опубликовала кадры с грязевого вулкана, который стал причиной взрыва на Каспии.

- Сегодня утром начались разведочные полёты в Каспийском море с участием вертолета авиаотряда министерства. На острове Дашли, примерно в 30 километрах от берега, извергался грязевой вулкан. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей, - сообщили в пресс-службе.

В заявлении ведомства уточняется, что аварийных ситуаций на морских объектах нефтегазодобычи, других объектах производственной и транспортной инфраструктуры не было.



Напомним, взрыв на Каспии произошёл в ночь с 4 на 5 июля.



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