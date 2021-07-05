Взрыв прогремел на Каспии

Кадр из видеоматериала
Взрыв на Каспии произошел в ночь с 4 на 5 июля. Сила взрыва была такой, что вспышку было видно в Актау, и жители города прислали в редакцию Lada.kz видео происшествия.
В СМИ предположили, что взрыв произошёл на газовой платформе «Умид», которая принадлежит государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR. Однако представители компании опровергли это заявление, как передаёт сайт rbc.ru.
- На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана, — указано в заявлении SOCAR, которое распространяют СМИ.
Как сообщает РИА новости со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на Каспии произошло извержение грязевого вулкана,.
Подробности происшествия выясняются.
В СМИ предположили, что взрыв произошёл на газовой платформе «Умид», которая принадлежит государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR. Однако представители компании опровергли это заявление, как передаёт сайт rbc.ru.
- На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана, — указано в заявлении SOCAR, которое распространяют СМИ.
Как сообщает РИА новости со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на Каспии произошло извержение грязевого вулкана,.
Подробности происшествия выясняются.