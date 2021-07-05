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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 3607

Взрыв прогремел на Каспии

В азербайджанском секторе Каспийского моря произошёл взрыв. Жители Актау присылают в редакцию Lada.kz видеозаписи происшествия.

Кадр из видеоматериала
Взрыв на Каспии произошел в ночь с 4 на 5 июля. Сила взрыва была такой, что вспышку было видно в Актау, и жители города прислали в редакцию Lada.kz видео происшествия.




В СМИ предположили, что взрыв произошёл на газовой платформе «Умид», которая принадлежит государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR. Однако представители компании опровергли это заявление, как передаёт сайт rbc.ru.

- На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана, — указано в заявлении SOCAR, которое распространяют СМИ.

Как сообщает РИА новости со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на Каспии произошло извержение грязевого вулкана,.

Подробности происшествия выясняются.



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Комментарии ( 5 )

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elek (Посетители) Сегодня, 12:17
Цитата: jokerok
Правда с чего вдруг всё это взорвалось. Там как-бы никто не курит вроде посередине моря

Достаточно добавить давление и кислород, и будет "праздник".
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 12:01
Цитата: шевченко
Грязевой вулкан со вспышкой?

Грязевые вулканы распространены в областях где много нефти, в частности бассейн Каспийского моря.
При извержении выбрасывается грязь, газы, нефть.
Так что вполне реалистично.

Правда с чего вдруг всё это взорвалось. Там как-бы никто не курит вроде посередине моря lol

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 11:56
В новости написано, что жители газете видео присылали, но ни одного видео из Актау в новости не приведено!
На самом деле, на против Актау не Азербайджан находится, находится Дагестан РФ, Азербайджан южнее будет.
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 11:09
Ждём цунами? Если вулкан, то обязательно...
Но что-то очень сомнительно...
Грязевой вулкан со вспышкой?

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:06
Похоже апокалипсис начался: взрывы, потопы, смерчи, саранча, жара, лесные и степные пожары, пандемия.
 
 

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