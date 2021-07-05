ДТП произошло на дороге Жанаозен-Кендерли

Авария на дороге Жанаозен-Кендерли произошла вчера, 4 июля, примерно в 22:00 часов.- Водитель автомобиля Hyundai Elantra, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автотранспортом Daewoo Nexia, - сообщили в пресс-службе полиции.Представители департамента уточнили, что пострадавших доставили в городскую больницу Жанаозена. По факту происшествия ведётся расследование.