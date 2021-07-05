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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 23:03

Просмотров: 396

Автомобиль загорелся в гаражном боксе в Актау

Пожарные потушили автомобиль, который загорелся в гаражном боксе, расположенном в 28А микрорайоне Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Коллаж из кадров видеоматериала
Информация о пожаре в 28А микрорайоне Актау поступила в дежурную часть сегодня, 5 июля, в 14:55 часов.

- По приезду на место происшествия пожарные обнаружили горение автомобиля Lada Priora в гаражном боксе. Пожар ликвидировали в 15:15 часов, - сообщил Максат Шапхатов, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям города Актау.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе пожара никто не пострадал. В тушении задействовали две единицы техники и семь сотрудников пожарной службы.

- Причину возгорания будут выяснять дежурные дознаватели, - добавили в департаменте.






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