Автомобиль загорелся в гаражном боксе в Актау

Информация о пожаре в 28А микрорайоне Актау поступила в дежурную часть сегодня, 5 июля, в 14:55 часов.- По приезду на место происшествия пожарные обнаружили горение автомобиля Lada Priora в гаражном боксе. Пожар ликвидировали в 15:15 часов, - сообщил Максат Шапхатов, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям города Актау.Как уточнили в пресс-службе, в ходе пожара никто не пострадал. В тушении задействовали две единицы техники и семь сотрудников пожарной службы.- Причину возгорания будут выяснять дежурные дознаватели, - добавили в департаменте.