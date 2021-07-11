Грузовик врезался в стену в пригороде Актау: Пострадал водитель

Дорожная авария произошла 11 июля на автодороге из Актау в сторону ХГМЗ.Установлено, что водитель грузового транспорта MAN не справился с рулевым управлением и врезался в стену здания, стоящего у дороги. От удара кабину машины развернуло.Медики доставили пострадавшего водителя в Мангистаускую областную больницу.