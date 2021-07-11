Грузовик врезался в стену в пригороде Актау: Пострадал водитель

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Дорожная авария произошла 11 июля на автодороге из Актау в сторону ХГМЗ.
Установлено, что водитель грузового транспорта MAN не справился с рулевым управлением и врезался в стену здания, стоящего у дороги. От удара кабину машины развернуло.
Медики доставили пострадавшего водителя в Мангистаускую областную больницу.
Установлено, что водитель грузового транспорта MAN не справился с рулевым управлением и врезался в стену здания, стоящего у дороги. От удара кабину машины развернуло.
Медики доставили пострадавшего водителя в Мангистаускую областную больницу.
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