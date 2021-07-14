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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 3269

В Актау вынесены приговоры четверым обвиняемым в половой связи с несовершеннолетней

В Актау рассмотрели четыре уголовных дела по обвинению в неоднократном совершении полового акта с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Приговором суда троих подсудимых приговорили к двум годам шести месяцам тюрьмы, еще одного – к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото
Судом установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая К. в феврале 2020 года после конфликта с матерью сбежала из дома, а затем вместе со своей подругой уехала на такси из столицы в Актау.

- В Актау потерпевшая вместе с подругой познакомилась с осужденными, которые снимали им квартиру. Осужденные, заведомо зная, что К. не исполнилось шестнадцати лет, по волеизъявлению потерпевшей вступили с ней в половой контакт. Суд, исследовав материалы и обстоятельства дела, посчитал, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния доказана объективными доказательствами, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

В суде отметили, что, согласно законодательству, совершенное преступление относится к категории преступления средней тяжести, и в случаях, когда по ней не установлены обстоятельства, отягчающие уголовное наказание, а установлены смягчающие обстоятельства, назначается наказание не более половины срока уголовного наказания.

Приговором суда подсудимых признали виновными. Самый большой срок получил гражданин И., ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности, связанные с работой с несовершеннолетними. В пользу потерпевшего удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 5 000 000 тенге.

Другому подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. В пользу потерпевшего удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 4 000 000 тенге. Еще один обвиняемый получил такой же срок, но сумма компенсации составила 3 000 000 тенге.

Четвертый подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

- При назначении наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность факторов учитывалось отсутствие в прошлом У фигурантов судимости, наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено, - отметили в суде.

Обвиняемые подали на апелляцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда оставила приговоры судов без изменения, жалобы осужденных - без удовлетворения.

Приговоры суда вступили в законную силу. Один из осужденных будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности, трое - в средней степени безопасности.

Тем временем казахстанский блогер Нурлан Батыров опубликовал пост в Instagram, где заявил, что девочку привезли в Актау обманным путем.

- Какая-то женщина обманным путём увезла 14-летнюю девочку из Нур-Султана в Актау, где ребёнка насиловали четыре нелюдя! Старший из нелюдей оказался многодетным отцом и его собственная дочь - ровесница несчастной девочки… Суд состоялся в Актау! Этим подонкам дали срок, от которого нормальный человек придёт в бешенство от несправедливости. Самому старшему насильнику (тому самому, у которого дочь ровесница жертвы) дали всего 11 лет. Остальным, внимание! По 2,5 года! А эта тварь, которая привезла девочку насильникам, вообще осталась не при делах, якобы она не причём! Мать жертвы опоздала с апелляцией и приговор вступил в силу, - написал блогер.



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Комментарии ( 1 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 20:04
Этим уродам которые искалечили Ребёнка мало будет отсидеть За такое Деяник пускай Государство их медицински кастрирует Уже не так будет смешно им
 
 

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