«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Июля
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.47 KZT
  • €1 = 504.04 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 788

За избиение охранника «Rixos Aktau» жителя Актау привлекли к уголовной ответственности

Подсудимый особо дерзко нарушал общественный порядок и причинил легкие телесные повреждения охраннику «Rixos Aktau». По решению суда, жителю Актау назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Актауского городского суда.

Иллюстративное фото из открытых источников
Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении А. 2 июня 2021 года.

Дело было рассмотрено в открытом режиме, с участием подсудимого, его адвоката и потерпевшего.

По материалам дела, житель Актау, находясь на территории «Rixos Aktau», умышленно, из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанес легкие телесные повреждения охраннику.

- Приговором суда подсудимый А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РК, и по данной статье ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе ведомства отметили, что суд вынес обвинительный приговор, так как вина подсудимого подтверждена показаниями потерпевшего, прямо показавшего на подсудимого как на лицо, совершившее уголовное правонарушение, а также содержанием протоколов очных ставок, протоколом осмотра место происшествий, заключениями экспертиз.

Учитывая мнение потерпевшего, тяжесть совершенного преступления суд посчитал справедливым, назначив последнему наказание в виде ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, это не первый случай драки в пятизвездочной гостинице Rixos Water World Aktau.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика