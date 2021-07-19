За избиение охранника «Rixos Aktau» жителя Актау привлекли к уголовной ответственности

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Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении А. 2 июня 2021 года.
Дело было рассмотрено в открытом режиме, с участием подсудимого, его адвоката и потерпевшего.
По материалам дела, житель Актау, находясь на территории «Rixos Aktau», умышленно, из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанес легкие телесные повреждения охраннику.
- Приговором суда подсудимый А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РК, и по данной статье ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В пресс-службе ведомства отметили, что суд вынес обвинительный приговор, так как вина подсудимого подтверждена показаниями потерпевшего, прямо показавшего на подсудимого как на лицо, совершившее уголовное правонарушение, а также содержанием протоколов очных ставок, протоколом осмотра место происшествий, заключениями экспертиз.
Учитывая мнение потерпевшего, тяжесть совершенного преступления суд посчитал справедливым, назначив последнему наказание в виде ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, это не первый случай драки в пятизвездочной гостинице Rixos Water World Aktau.
Дело было рассмотрено в открытом режиме, с участием подсудимого, его адвоката и потерпевшего.
По материалам дела, житель Актау, находясь на территории «Rixos Aktau», умышленно, из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанес легкие телесные повреждения охраннику.
- Приговором суда подсудимый А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РК, и по данной статье ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В пресс-службе ведомства отметили, что суд вынес обвинительный приговор, так как вина подсудимого подтверждена показаниями потерпевшего, прямо показавшего на подсудимого как на лицо, совершившее уголовное правонарушение, а также содержанием протоколов очных ставок, протоколом осмотра место происшествий, заключениями экспертиз.
Учитывая мнение потерпевшего, тяжесть совершенного преступления суд посчитал справедливым, назначив последнему наказание в виде ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, это не первый случай драки в пятизвездочной гостинице Rixos Water World Aktau.
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