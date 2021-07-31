Более 200 килограммов осетрины изъяли у жителя Мангистау
Рыбу обнаружили в салоне автомобиля.
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Сотрудники управления криминальной полиции 16 июля остановили автомобиль марки LADA Priora. В салоне машины обнаружили 52 рыбы осетровых пород общим весом 215 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
- По данному факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 339 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Изъятую рыбу передали в ТОО «Научно-производственное предприятие Kazakh Osetr». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.
Статья 339 УК РК. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами 1. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные: 1) неоднократно; 2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 3) на особо охраняемых природных территориях; 4) лицом с использованием своего служебного положения; 5) с причинением крупного ущерба, – наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные: 1) преступной группой; 2) с причинением особо крупного ущерба, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
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