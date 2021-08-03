Обокравших несколько домов в Актау воров-гастролеров задержали в Актобе

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Актобе 19 июля сотрудниками полиции УП Актау были задержаны воры-гастролеры. Подозреваемых доставили в Актау. В настоящее время получены признательные показания и изъяты вещественные доказательства.
- В отношении данных граждан применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Расследование продолжается, - сообщили в полиции региона.
Одна из краж произошла 9 июля. Около 12:00 часов в 30 микрорайоне Актау неизвестные лица, проникнув в частный дом через окно, похитили золотые изделия на 880 тысяч тенге и скрылись в неизвестном направлении.
Еще одна кража произошла 12 июля. Неизвестные лица в микрорайоне «Шыгыс-2», проникнув через окно на втором этаже частного дома, похитили сейф с золотыми изделиями и денежными средствами, наручные часы, и скрылись с места происшествия. Общий причиненный ущерб составил пять миллионов тенге.
Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статье 188 УК РК (Кража).
- В отношении данных граждан применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Расследование продолжается, - сообщили в полиции региона.
Одна из краж произошла 9 июля. Около 12:00 часов в 30 микрорайоне Актау неизвестные лица, проникнув в частный дом через окно, похитили золотые изделия на 880 тысяч тенге и скрылись в неизвестном направлении.
Еще одна кража произошла 12 июля. Неизвестные лица в микрорайоне «Шыгыс-2», проникнув через окно на втором этаже частного дома, похитили сейф с золотыми изделиями и денежными средствами, наручные часы, и скрылись с места происшествия. Общий причиненный ущерб составил пять миллионов тенге.
Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статье 188 УК РК (Кража).