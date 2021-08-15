Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Актау

- На водителя Honda Odyssey составлен протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. При этом это повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества), - сообщили в ведомстве.

Авария произошла в ночь на 15 августа между 9 и 10 микрорайонами, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.Выяснилось, что водитель Honda Odyssey не уступил автомобилю Opel Vectra, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ней.Спровоцировавший ДТП водитель минивэна оказался пьян.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.Нарушителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.