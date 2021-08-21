Наезд поезда на человека на станции Мангистау: Полиция начала расследование

- В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

По факту наезда на человека, по данным ведомства, начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).По информации управления здравоохранения, вызов на пульт дежурного 103 поступил в 21:24. На место происшествия в 399 километрах от посёлка Баянды Мунайлинского района незамедлительно выехала бригада Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.Как выяснилось, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали биологическую смерть.Погибшим оказался неизвестный мужчина азиатской внешности, примерный возраст 35-37 лет.Напомним, смертельный случай произошёл на станции Мангистау вечером 19 августа примерно в 21:10.