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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:44

Просмотров: 845

Наезд поезда на человека на станции Мангистау: Полиция начала расследование

В пресс-службу департамента полиции на транспорте прокомментировали трагический инцидент.

Кадр видео
По факту наезда на человека, по данным ведомства, начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

- В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - сообщили в департаменте полиции на транспорте.


По информации управления здравоохранения, вызов на пульт дежурного 103 поступил в 21:24. На место происшествия в 399 километрах от посёлка Баянды Мунайлинского района незамедлительно выехала бригада Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Как выяснилось, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали биологическую смерть.

Погибшим оказался неизвестный мужчина азиатской внешности, примерный возраст 35-37 лет.

Напомним, смертельный случай произошёл на станции Мангистау вечером 19 августа примерно в 21:10.




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