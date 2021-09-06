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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 19

Пострадавшие на месторождении Боранколь выпрыгивали из окон горящего общежития

Двое рабочих госпитализированы с различными травмами в Бейнеускую районную больницу из общежития, в котором произошёл пожар. Одного из них планируют отправить санавиацией в областную больницу. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

Фото предоставлено департаментом по ЧС Мангистауской области
Оба пострадавших работают вахтовым методом. Во время пожара выбили окна и прыгнули со второго этажа и получили травмы различной степени тяжести.

Медицинские работники компании «КазМунайТениз» своими силами доставили двоих пострадавших в Боранкульскую районную больницу. После того, как им была оказана первая медицинская помощь, обоих доставили в Бейнеускую центральную районную больницу. Один из пострадавших является жителем Бейнеуского района 1984 года рождения. Его состояние оценивается как средней тяжести.

- Сознание мужчина не терял. Показатели в геодинамике стабильныет. Врачи диагностировали: закрытый перелом пяточной кости обеих ног со смещением отломков. Закрытый перелом наружной лодыжки слева. Резанные раны правой кисти с повреждением сухожилии двух пальцев. Госпитализирован в хирургическое отделение центральной больницы Бейнеуского района. В планах перевод в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Другой житель Жылыойского района города Кульсары Атырауской области, 1965 года рождения, на момент доставления в больницу временами терял сознание, жаловался на различные боли в теле.

- Сейчас общее состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчина в создании. Диагноз: отравление угарным газом. В настоящее время находится под наблюдением врачей. В ближайшее время будет отпущен домой на амбулаторное лечение, - сообщили в управлении здравоохранения области.

Напомним, на месте погибли два человека. Мужчина 1963 года рождения являлся жителем Актау. Вторая погибшая – женщина 1976 года рождения, жительница Бейнеуского района.



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