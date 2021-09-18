Родные погибшего после ДТП с верблюдом собрались у морга в Актау

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Тело молодого человека в настоящее время находится в морге 1 микрорайона в Актау. Его родные надеются забрать тело, и против вскрытия.
В морге корреспонденту Lada.kz сообщили, что тело могут выдать только после вскрытия. В связи с тем, что сейчас выходные дни, судебно-медицинская экспертиза будет проведена в понедельник, 20 сентября.
Напомним, водитель Kia Cerato после столкновения с верблюдом умер на шестой день в больнице. Его родные требуют наказать по всей строгости хозяина бесхозно бродящего верблюда и водителя встречной машины.
В морге корреспонденту Lada.kz сообщили, что тело могут выдать только после вскрытия. В связи с тем, что сейчас выходные дни, судебно-медицинская экспертиза будет проведена в понедельник, 20 сентября.
Напомним, водитель Kia Cerato после столкновения с верблюдом умер на шестой день в больнице. Его родные требуют наказать по всей строгости хозяина бесхозно бродящего верблюда и водителя встречной машины.