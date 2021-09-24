К 15 годам лишения свободы приговорили подсудимого за нанесение 21 ножевого ранения своей жертве

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Подсудимый обвинялся по двум статьям: по части 1 статьи 99 (убийство) и пункту 1 части 3 статьи 188 (кража) Уголовного кодекса Республики Казахстан.



- Установлено, что 24.04.2021 года, примерно в 18.00, подсудимый Н., находясь в квартире вместе с потерпевшей Ж., используя для повода конфликт между ними, с целью противоправного причинения смерти, умышленно нанес 21 удар ножом по различным частям ее тела. В результате полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, потерпевшая Ж. скончалась на месте совершения преступления, - сообщили в пресс-службе суда.



После того, как женщина скончалась, злоумышленник забрал сотовый телефон «Iphone 7» стоимостью 150 000 тенге и банковскую карту «Kaspi Bank», принадлежавшие погибшей.



- Узнав пин-код банковской карты и телефона у сына потерпевшей, который играл на улице, подсудимый снял со счета 2 000 000 тенге, а остальные 341 454 тенге перевел через приложение и потратил на свои нужды. Действия осужденного доказаны материалами дела. Он признал свою вину. Приговором суда подсудимый Н. признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор не вступил в законную силу.